Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Летом этого года в Свердловской области зафиксирован значительный рост спроса на аренду легковых автомобилей. Об этом сообщают аналитики Авито Авто. В период с июня по июль текущего года количество запросов на аренду автомобилей увеличилось на 53,7% по сравнению с предыдущими месяцами (апрель-май).Несмотря на рост спроса, количество предложений на аренду автомобилей в регионе осталось практически на том же уровне. Средняя стоимость аренды автомобиля в Свердловской области в июне-июле составила 2000 рублей в сутки.Лидерами по популярности среди арендодателей стали автомобили марки Hyundai (14,9% всех предложений), Kia (12,4%) и ВАЗ (LADA) (9,3%). При этом арендаторы чаще всего выбирали автомобили марки ВАЗ (LADA), их доля в общем спросе составила 19,4%, за ними следуют Hyundai (18,4%) и Kia (9%). Самым динамично растущим брендом по аренде стал ТС марки Daewoo, спрос на который вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Интерес к аренде автомобилей с возможностью дальнейшего выкупа также значительно увеличился, показывая рост в 4 раза за год и на 46% по сравнению с весенними месяцами.