Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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24 августа в Ельцин Центре состоится третий городской фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех». Мероприятие, организованное совместно со Свердловской благотворительной организацией «Вместе ради жизни», обещает программу для людей с разными физическими возможностями. Участников ждут лекции и мастер-классы, доступные по предварительной регистрации.Фестиваль откроется в 10:00 с образовательной программы, посвящённой роли адаптивной физкультуры. Эксперты, включая преподавателей и тренеров, поделятся своим опытом и расскажут, как физическая активность помогает людям с различными заболеваниями и нарушениями. Среди тем — восстановление после онкозаболеваний, польза скандинавской ходьбы и роль спорта в жизни людей с ментальными особенностями.После образовательной части, с 12:30 до 17:00, в Атриуме Ельцин Центра пройдут открытые мастер-классы. Участники смогут попробовать свои силы в йоге, скандинавской ходьбе, адаптивной капоэйре и даже в перформативной тренировке на велотренажёрах. Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к игре в бочче — спортивной игре, доступной для людей всех возрастов и физических возможностей.