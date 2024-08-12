Возрастное ограничение 18+
Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
Фото: Вечерние ведомости
Житель Екатеринбурга приобрёл электрическую духовку на маркетплейсе Ozon, но при попытке использовать её столкнулся с проблемой — техника не включалась. Сервисный центр установил, что неисправен переключатель режимов. Однако попытки покупателя вернуть деньги за бракованный товар не увенчались успехом, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.
Тогда он обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ему подготовили претензию в адрес маркетплейса с требованием возврата стоимости неисправного товара, а после отказа продавца в удовлетворении претензии — исковое заявление в суд, сообщает Роспотребнадзор у себя в телеграм-канале.
Суд стал на сторону потребителя и обязал Ozon выплатить более 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость товара, неустойка за несвоевременное удовлетворение требований, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение закона в добровольном порядке.
Тогда он обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ему подготовили претензию в адрес маркетплейса с требованием возврата стоимости неисправного товара, а после отказа продавца в удовлетворении претензии — исковое заявление в суд, сообщает Роспотребнадзор у себя в телеграм-канале.
Суд стал на сторону потребителя и обязал Ozon выплатить более 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость товара, неустойка за несвоевременное удовлетворение требований, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение закона в добровольном порядке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Молодой воришка за один поход в ТЦ «Академический» унёс добычи на полмиллиона рублей
12 августа 2024
12 августа 2024