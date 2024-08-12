Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Житель Екатеринбурга приобрёл электрическую духовку на маркетплейсе Ozon, но при попытке использовать её столкнулся с проблемой — техника не включалась. Сервисный центр установил, что неисправен переключатель режимов. Однако попытки покупателя вернуть деньги за бракованный товар не увенчались успехом, сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.Тогда он обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ему подготовили претензию в адрес маркетплейса с требованием возврата стоимости неисправного товара, а после отказа продавца в удовлетворении претензии — исковое заявление в суд, сообщает Роспотребнадзор у себя в телеграм-канале.Суд стал на сторону потребителя и обязал Ozon выплатить более 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость товара, неустойка за несвоевременное удовлетворение требований, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение закона в добровольном порядке.