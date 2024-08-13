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Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев

11.15 Суббота, 17 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области аграрии получат расширенные возможности для компенсации затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования. Обновлённая программа господдержки охватит больше категорий получателей и техники. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как сообщает министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, с сентября 2024 года аграрии региона смогут получить компенсацию не только на базовые виды сельскохозяйственной техники, но и на специализированное оборудование, включая машины для внесения органических удобрений, уборки капусты и приготовления жидких удобрений. Кроме того, в список включены агродроны и автоматические подруливающие устройства.

Министр подчеркнула, что теперь на субсидии на оборудование для переработки мяса и производства пищевых продуктов могут рассчитывать не только кооперативы, но и другие сельхозтоваропроизводители.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
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11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
20:40 Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире
20:11 В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
19:17 Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
18:59 Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам
17:11 В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
16:59 На фоне реформы уличной торговли в Екатеринбурге несанкционированные НТО множатся в центре города
16:34 Один человек и одна газовая труба пострадали в ДТП в Камышловском районе
16:01 В Свердловской области многодетная мать неожиданно умерла от остановки сердца
15:28 В посёлке Медный под Екатеринбургом водитель мусоровоза задавил своего помощника
15:08 После восьми лет простоя в дендропарке Екатеринбурга вновь запустили фонтан
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