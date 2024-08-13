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Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области аграрии получат расширенные возможности для компенсации затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования. Обновлённая программа господдержки охватит больше категорий получателей и техники. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Как сообщает министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, с сентября 2024 года аграрии региона смогут получить компенсацию не только на базовые виды сельскохозяйственной техники, но и на специализированное оборудование, включая машины для внесения органических удобрений, уборки капусты и приготовления жидких удобрений. Кроме того, в список включены агродроны и автоматические подруливающие устройства.
Министр подчеркнула, что теперь на субсидии на оборудование для переработки мяса и производства пищевых продуктов могут рассчитывать не только кооперативы, но и другие сельхозтоваропроизводители.
Как сообщает министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, с сентября 2024 года аграрии региона смогут получить компенсацию не только на базовые виды сельскохозяйственной техники, но и на специализированное оборудование, включая машины для внесения органических удобрений, уборки капусты и приготовления жидких удобрений. Кроме того, в список включены агродроны и автоматические подруливающие устройства.
Министр подчеркнула, что теперь на субсидии на оборудование для переработки мяса и производства пищевых продуктов могут рассчитывать не только кооперативы, но и другие сельхозтоваропроизводители.
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