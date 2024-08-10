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Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
Фото: Вечерние ведомости
Экс-солисту «Агаты Кристи» Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи». Если быть точнее, музыкант подал заявку на регистрацию сразу трёх товарных знаков – «Агата Кристи», «Группа Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». По всем из них Роспатент вынес решения об отказе в регистрации, следует из данных на сайте ведомства.
Вадим Самойлов хотел использовать знаки на музыкальных инструментах, одежде, обуви, при проведении развлекательных и других мероприятий (всего более 100 видов товаров и услуг).
Телеграм-канал Baza сообщает, что причиной стали наследники английской писательницы Агаты Кристи, имя которой совпадает с названием уральской рок-группы. Наследники писательницы создали организацию Agatha Christie Limited, которая защищает её авторские права. 66.ru добавляет, что отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности Вадиму Самойлову никак не связан с его конфликтом с братом Глебом, с которым они судились за право исполнять песни «Агаты Кристи».
Напомним, после распада группы, ставшей одной из самых известных групп Свердловского рок-клуба, у Вадима и Глеба Самойловых разошлись и политические позиции – ещё в 2014 они высказали различные мнения по поводу российско-украинского конфликта. После 2022 года Вадим Самойлов выступает с яркой z-риторикой, а концерты его Глеба Самойлова отменяют после доносов «Русской общины».
Вадим Самойлов хотел использовать знаки на музыкальных инструментах, одежде, обуви, при проведении развлекательных и других мероприятий (всего более 100 видов товаров и услуг).
Телеграм-канал Baza сообщает, что причиной стали наследники английской писательницы Агаты Кристи, имя которой совпадает с названием уральской рок-группы. Наследники писательницы создали организацию Agatha Christie Limited, которая защищает её авторские права. 66.ru добавляет, что отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности Вадиму Самойлову никак не связан с его конфликтом с братом Глебом, с которым они судились за право исполнять песни «Агаты Кристи».
Напомним, после распада группы, ставшей одной из самых известных групп Свердловского рок-клуба, у Вадима и Глеба Самойловых разошлись и политические позиции – ещё в 2014 они высказали различные мнения по поводу российско-украинского конфликта. После 2022 года Вадим Самойлов выступает с яркой z-риторикой, а концерты его Глеба Самойлова отменяют после доносов «Русской общины».
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