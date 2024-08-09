На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк

09:00 – 23:00 VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (Набережная реки Исети)

10:00 – 16:00 Мастер-классы по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)

10:00 – 18:00 Спортивный праздник (улица Пушкина)

11:00 – 15:00 Выставка ретроавтомобилей (Исторический сквер)

11:00 – 18:00 Большой семейный праздник (площадь 1905 года)

12:00 – 12:30 Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину (площадь Труда)

12:00 – 18:00 Молодежное пространство «Горожане» (Октябрьская площадь)

12:30 Церемония открытия Дня города Екатеринбурга (Исторический сквер)

13:00 – 14:00 Городская свадьба (Исторический сквер)

14:00 Международный фестиваль духовых оркестров (Исторический сквер)

15:00 – 21:00 Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» (площадка у дома №8 по улице Горького)

16:00 – 17:00 Соревнования по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)

17:00 – 17:30 Авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов» (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)

19:00 – 22:00 Концертная программа (Исторический сквер)

19:00 – 22:00 XXVII Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» (Исторический сквер)

20:00 Модное шоу в рамках Дня города, приуроченное к Международной неделе моды UF LAB (Ельцин Центр)

22:00 Праздничный фейерверк (акватория Городского пруда)

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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