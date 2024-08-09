Возрастное ограничение 18+
На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
Фото: Вечерние Ведомости
Как уже писали Вечерние Ведомости, празднование Дня города в этом году началось чуть ли не за неделю «до». Различные мероприятия, приуроченные к 301 дню рождения Екатеринбурга проходили на протяжение всей рабочей недели. Но, конечно, все основные «подарки» заготовлены на завтра, 17 августа.
Итак, вот как выглядит программа празднования Дня города Екатеринбурга в этом году:
Но и это ещё не всё! «Подарков» екатеринбуржцам ко Дню города наготовлено столько, что часть из них будут вручать на следующий день, в воскресенье, 18 августа. Подробности — на официальном портале Екатеринбург.РФ.
Итак, вот как выглядит программа празднования Дня города Екатеринбурга в этом году:
09:00 – 23:00 VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (Набережная реки Исети)
10:00 – 16:00 Мастер-классы по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
10:00 – 18:00 Спортивный праздник (улица Пушкина)
11:00 – 15:00 Выставка ретроавтомобилей (Исторический сквер)
11:00 – 18:00 Большой семейный праздник (площадь 1905 года)
12:00 – 12:30 Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину (площадь Труда)
12:00 – 18:00 Молодежное пространство «Горожане» (Октябрьская площадь)
12:30 Церемония открытия Дня города Екатеринбурга (Исторический сквер)
13:00 – 14:00 Городская свадьба (Исторический сквер)
14:00 Международный фестиваль духовых оркестров (Исторический сквер)
15:00 – 21:00 Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» (площадка у дома №8 по улице Горького)
16:00 – 17:00 Соревнования по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
17:00 – 17:30 Авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов» (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
19:00 – 22:00 Концертная программа (Исторический сквер)
19:00 – 22:00 XXVII Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» (Исторический сквер)
20:00 Модное шоу в рамках Дня города, приуроченное к Международной неделе моды UF LAB (Ельцин Центр)
22:00 Праздничный фейерверк (акватория Городского пруда)
10:00 – 16:00 Мастер-классы по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
10:00 – 18:00 Спортивный праздник (улица Пушкина)
11:00 – 15:00 Выставка ретроавтомобилей (Исторический сквер)
11:00 – 18:00 Большой семейный праздник (площадь 1905 года)
12:00 – 12:30 Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину (площадь Труда)
12:00 – 18:00 Молодежное пространство «Горожане» (Октябрьская площадь)
12:30 Церемония открытия Дня города Екатеринбурга (Исторический сквер)
13:00 – 14:00 Городская свадьба (Исторический сквер)
14:00 Международный фестиваль духовых оркестров (Исторический сквер)
15:00 – 21:00 Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» (площадка у дома №8 по улице Горького)
16:00 – 17:00 Соревнования по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
17:00 – 17:30 Авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов» (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
19:00 – 22:00 Концертная программа (Исторический сквер)
19:00 – 22:00 XXVII Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» (Исторический сквер)
20:00 Модное шоу в рамках Дня города, приуроченное к Международной неделе моды UF LAB (Ельцин Центр)
22:00 Праздничный фейерверк (акватория Городского пруда)
Но и это ещё не всё! «Подарков» екатеринбуржцам ко Дню города наготовлено столько, что часть из них будут вручать на следующий день, в воскресенье, 18 августа. Подробности — на официальном портале Екатеринбург.РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
09 августа 2024
09 августа 2024
К Дню города Екатеринбургский зоопарк подготовил свою программу
15 августа 2024
15 августа 2024
Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
16 августа 2024
16 августа 2024