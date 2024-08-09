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На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк

21.14 Пятница, 16 августа 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Как уже писали Вечерние Ведомости, празднование Дня города в этом году началось чуть ли не за неделю «до». Различные мероприятия, приуроченные к 301 дню рождения Екатеринбурга проходили на протяжение всей рабочей недели. Но, конечно, все основные «подарки» заготовлены на завтра, 17 августа.

Итак, вот как выглядит программа празднования Дня города Екатеринбурга в этом году:

09:00 – 23:00 VI Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (Набережная реки Исети)
10:00 – 16:00 Мастер-классы по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
10:00 – 18:00 Спортивный праздник (улица Пушкина)
11:00 – 15:00 Выставка ретроавтомобилей (Исторический сквер)
11:00 – 18:00 Большой семейный праздник (площадь 1905 года)
12:00 – 12:30 Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину (площадь Труда)
12:00 – 18:00 Молодежное пространство «Горожане» (Октябрьская площадь)
12:30 Церемония открытия Дня города Екатеринбурга (Исторический сквер)
13:00 – 14:00 Городская свадьба (Исторический сквер)
14:00 Международный фестиваль духовых оркестров (Исторический сквер)
15:00 – 21:00 Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» (площадка у дома №8 по улице Горького)
16:00 – 17:00 Соревнования по авиамоделизму (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
17:00 – 17:30 Авиашоу «Высший пилотаж радиоуправляемых самолетов» (Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского)
19:00 – 22:00 Концертная программа (Исторический сквер)
19:00 – 22:00 XXVII Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» (Исторический сквер)
20:00 Модное шоу в рамках Дня города, приуроченное к Международной неделе моды UF LAB (Ельцин Центр)
22:00 Праздничный фейерверк (акватория Городского пруда)


Но и это ещё не всё! «Подарков» екатеринбуржцам ко Дню города наготовлено столько, что часть из них будут вручать на следующий день, в воскресенье, 18 августа. Подробности — на официальном портале Екатеринбург.РФ.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:01 В Свердловской области многодетная мать неожиданно умерла от остановки сердца
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15:08 После восьми лет простоя в дендропарке Екатеринбурга вновь запустили фонтан
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11:56 Первоуральской теплоснабжающей компании приходится платить горожанам за каждый день без горячей воды
11:43 Смертельная авария с участием электровелосипеда произошла в Екатеринбурге
11:06 После ДТП с несовершеннолетним велосипедистом мужчина получил срок
11:05 Отец погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочки назвал свою версию трагедии
10:37 С областного фонда капремонта взыскали ущерб за потоп в квартире екатеринбурженки
10:11 На 85 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей и юрлицо за прогулки на катерах без разрешения в Екатеринбурге
09:32 В ДТП попал юный мотоциклист из Горного Щита
20:51 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга задержали «селянина» с наркотой
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