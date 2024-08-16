Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пожилая екатеринбурженка сумела добиться через суд оплаты ущерба, которой был нанесён её квартире в результате потопа. Прокуратура сумела доказать, что компенсировать ей не самые малые деньги должна организация, занимавшаяся капитальным ремонтом в этом доме.Потоп в многоквартирном доме на улице Миномётчиков в Екатеринбурге случился в сентябре 2021 года. Причиной стала поломка крана на чердаке. Помимо квартиры 65-летней истицы в тот день было затоплено ещё две квартиры. Вода испортила потолки, мебель, аппаратуру.Хозяйка одной из затопленных квартир обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Екатеринбурга. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в доме за четыре года до случившегося был проведён ремонт кровли, инженерных коммуникаций, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Гарантийный срок отремонтированного в момент возникновения протечки на чердаке ещё не истёк, а раз так, то бремя возмещение ущерба пенсионерке ложится на Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, куда был из прокуратуры направлен иск, с такими выводами согласился. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме: Региональный фонд капремонта, согласно вынесенному судебному решению, должен возместить обитательнице затопленной квартиры 256 тысяч рублей материального ущерба. Судебный акт не вступил в законную силу, — сообщает прокуратура Свердловской области.