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Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире

20.40 Пятница, 16 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Пожилая екатеринбурженка сумела добиться через суд оплаты ущерба, которой был нанесён её квартире в результате потопа. Прокуратура сумела доказать, что компенсировать ей не самые малые деньги должна организация, занимавшаяся капитальным ремонтом в этом доме.

Потоп в многоквартирном доме на улице Миномётчиков в Екатеринбурге случился в сентябре 2021 года. Причиной стала поломка крана на чердаке. Помимо квартиры 65-летней истицы в тот день было затоплено ещё две квартиры. Вода испортила потолки, мебель, аппаратуру.
Хозяйка одной из затопленных квартир обратилась в прокуратуру Железнодорожного района Екатеринбурга. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в доме за четыре года до случившегося был проведён ремонт кровли, инженерных коммуникаций, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Гарантийный срок отремонтированного в момент возникновения протечки на чердаке ещё не истёк, а раз так, то бремя возмещение ущерба пенсионерке ложится на Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, куда был из прокуратуры направлен иск, с такими выводами согласился. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме: Региональный фонд капремонта, согласно вынесенному судебному решению, должен возместить обитательнице затопленной квартиры 256 тысяч рублей материального ущерба. Судебный акт не вступил в законную силу, — сообщает прокуратура Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:01 В Свердловской области многодетная мать неожиданно умерла от остановки сердца
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11:05 Отец погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочки назвал свою версию трагедии
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10:11 На 85 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей и юрлицо за прогулки на катерах без разрешения в Екатеринбурге
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