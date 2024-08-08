Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать

улица Бориса Ельцина – от улицы Челюскинцев до Набережной Рабочей молодежи;

проспект Ленина – от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта;

улица 8 Марта – от улицы Набережной Рабочей молодежи до улицы Малышева;

улица Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева;

улица Горького – от проспекта Ленина до улицы Малышева;

улица Воеводина – от улицы Малышева до проспекта Ленина;

переулок Банковский – от улицы Малышева до проспекта Ленина;

улица Царская, улица Толмачева – от улицы Н. Никонова до проспекта Ленина;

улица Первомайская – от улицы Карла Либкнехта до улицы Горького;

улица Вайнера – от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.

улица Малышева – от улицы Розы Люксемург до улицы Московская;

улица Радищева – от улицы 8 Марта до улицы Московская;

улица 8 Марта – от улицы Куйбышева до улицы Малышева;

улица Хохрякова и улица Сакко и Ванцетти – от улицы Куйбышева до улицы Антона Валека;

улица Жукова – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека;

улица Шейнкмана – от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева;

улица Февральской Революции – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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День города в Екатеринбурге — событие всякий раз масштабное, даже если не выпадает на круглый или не очень круглый юбилей. Вот и в этот раз на выходные в связи с празднованием дня рождения уральской столицы намечено много увеселительных мероприятий. Радость от этого омрачается одним — автовладельцам невозможно будет проехать по многим привычным маршрутам.Свердловская Госавтоинспекция опубликовала список улиц, движение по которым будет 17 августа ограничено. И список этот длинный:Эти ограничения будут действовать с 6 часов утра и до окончания праздничных мероприятий. А вот список улиц, на которых завтра ограничат движение с 7 часов вечера:Ограничения введут для всех видов транспорта. Это касается даже средств индивидуального передвижения — электросамокатов и прочих.