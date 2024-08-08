Возрастное ограничение 18+
Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
День города в Екатеринбурге — событие всякий раз масштабное, даже если не выпадает на круглый или не очень круглый юбилей. Вот и в этот раз на выходные в связи с празднованием дня рождения уральской столицы намечено много увеселительных мероприятий. Радость от этого омрачается одним — автовладельцам невозможно будет проехать по многим привычным маршрутам.
Свердловская Госавтоинспекция опубликовала список улиц, движение по которым будет 17 августа ограничено. И список этот длинный:
Эти ограничения будут действовать с 6 часов утра и до окончания праздничных мероприятий. А вот список улиц, на которых завтра ограничат движение с 7 часов вечера:
Ограничения введут для всех видов транспорта. Это касается даже средств индивидуального передвижения — электросамокатов и прочих.
Свердловская Госавтоинспекция опубликовала список улиц, движение по которым будет 17 августа ограничено. И список этот длинный:
улица Бориса Ельцина – от улицы Челюскинцев до Набережной Рабочей молодежи;
проспект Ленина – от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта;
улица 8 Марта – от улицы Набережной Рабочей молодежи до улицы Малышева;
улица Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева;
улица Горького – от проспекта Ленина до улицы Малышева;
улица Воеводина – от улицы Малышева до проспекта Ленина;
переулок Банковский – от улицы Малышева до проспекта Ленина;
улица Царская, улица Толмачева – от улицы Н. Никонова до проспекта Ленина;
улица Первомайская – от улицы Карла Либкнехта до улицы Горького;
улица Вайнера – от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.
проспект Ленина – от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта;
улица 8 Марта – от улицы Набережной Рабочей молодежи до улицы Малышева;
улица Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева;
улица Горького – от проспекта Ленина до улицы Малышева;
улица Воеводина – от улицы Малышева до проспекта Ленина;
переулок Банковский – от улицы Малышева до проспекта Ленина;
улица Царская, улица Толмачева – от улицы Н. Никонова до проспекта Ленина;
улица Первомайская – от улицы Карла Либкнехта до улицы Горького;
улица Вайнера – от улицы Антона Валека до проспекта Ленина.
Эти ограничения будут действовать с 6 часов утра и до окончания праздничных мероприятий. А вот список улиц, на которых завтра ограничат движение с 7 часов вечера:
улица Малышева – от улицы Розы Люксемург до улицы Московская;
улица Радищева – от улицы 8 Марта до улицы Московская;
улица 8 Марта – от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
улица Хохрякова и улица Сакко и Ванцетти – от улицы Куйбышева до улицы Антона Валека;
улица Жукова – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека;
улица Шейнкмана – от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева;
улица Февральской Революции – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека.
улица Радищева – от улицы 8 Марта до улицы Московская;
улица 8 Марта – от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
улица Хохрякова и улица Сакко и Ванцетти – от улицы Куйбышева до улицы Антона Валека;
улица Жукова – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека;
улица Шейнкмана – от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева;
улица Февральской Революции – от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека.
Ограничения введут для всех видов транспорта. Это касается даже средств индивидуального передвижения — электросамокатов и прочих.
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