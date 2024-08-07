Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Красноуральска через суд добилась выплаты компенсации вреда пострадавшей стороне в деле о погибшем сотруднике местного муниципального унитарного предприятия. Получателями выплаты станут три сестры погибшего.Иск о выплате компенсации морального вреда Красноуральская прокуратура выдвинула против МУП «Красноуральское водоснабжающее предприятие». Тем самым она отстаивала интересы трёх местных жительниц, чей брат погиб 30 ноября 2023 года в результате несчастного случая. Погибший был работником «Красноуральского водоснабжающего предприятия». В качестве слесаря аварийно-восстановительных работ в тот трагический день он выехал на место коммунальной аварии на улице Дзержинского. Когда он устранял течь холодной воды из прорванной трубы, спустившись для этого в котлован, обрушился грунт и засыпал человека с головой. На поверхность мужчину вытащили уже бездыханным.Сёстры погибшего слесаря обратились в прокуратуру Красноуральска. Орган провёл проверку и собранные материалы передал в суд с требованием к МУП выплатить компенсацию женщинам. Суд, ознакомившись с доказательствами того, что несчастный случай произошёл в результате неудовлетворительной организации работ, прокурорские требования удовлетворил, обязав «Красноуральское водоснабжающее предприятие» выплатить каждой из сестёр погибшего по 600 тысяч рублей.К слову, среди нарушений в организации работ по устранению коммунальной аварии, были выявлены отсутствие разработанной организационно-технологической документации, а также непроведение обучения и проверки знаний охраны труда работников. На котловане, глубина которого составляла три метра, не были установлены крепления и не была разработаны откосы. Это и привело к обрушению грунта, — поясняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.