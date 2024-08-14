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В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
Фото: Ольга Кольтенберг
Согласно прогнозам, в выходные в Свердловской области тоже ожидаются дожди, но синоптики обещают, что они будут кратковременными.
В субботу, 17 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, ночью и утром местами туман. Ночью +7-12°C, днём +15…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 18 августа, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +19…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 17 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, ночью и утром местами туман. Ночью +7-12°C, днём +15…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 18 августа, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +19…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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