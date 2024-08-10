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После восьми лет простоя в дендропарке Екатеринбурга вновь запустили фонтан
Фото: Владислав Постников
Спустя восемь лет в дендропарке Екатеринбурга вновь заработал фонтан. Его запустили в преддверии Дня города.
Фонтан отключили в 2016 году. По словам градоначальника Алексея Орлов, это сделали из-за того, что конструкции обветшали. Согласно другой версии, тогда там установили насос со слишком высоким напряжением, который, согласно современным нормативам, запрещено устанавливать там, где бывают люди.
Ранее сообщалось, что для фонтана поставят новый насос, который будет фильтровать и обеззараживать воду. Кроме этого, чашу фонтана оборудовали подсветкой, которая должна автоматически включаться с наступлением сумерек.
Дендропарком на улице 8 марта управляет МБУ «Дендрологический парк-выставка». В его же ведении находится дендропарк на улице Первомайской, про проблемы реконструкции которого Вечерние ведомости писали ранее.
Фонтан отключили в 2016 году. По словам градоначальника Алексея Орлов, это сделали из-за того, что конструкции обветшали. Согласно другой версии, тогда там установили насос со слишком высоким напряжением, который, согласно современным нормативам, запрещено устанавливать там, где бывают люди.
Ранее сообщалось, что для фонтана поставят новый насос, который будет фильтровать и обеззараживать воду. Кроме этого, чашу фонтана оборудовали подсветкой, которая должна автоматически включаться с наступлением сумерек.
Дендропарком на улице 8 марта управляет МБУ «Дендрологический парк-выставка». В его же ведении находится дендропарк на улице Первомайской, про проблемы реконструкции которого Вечерние ведомости писали ранее.
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