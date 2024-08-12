Новолялинскую администрацию обязали до конца обеспечить два посёлка автобусам до медучреждений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Новолялинского района через суд обязала местную администрацию обеспечить жителей посёлков Каменка и Яборково, входящих в её городской округ, автобусами до медучреждений.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры, в Каменке постоянно проживают 29 человек, а в Яборково – 24. В это же время ближайшие для них медучреждения находится в посёлке Павда, где работает ФАП. До него от Яборково ехать 18 километров, а от Каменки – 12. При этом какого-либо транспортного сообщения, которое бы упростило жизнь людям, в посёлках нет.Сначала прокуратура внесла главе городского округа представление об устранении нарушений законодательства, но тот исполнять его не спешил. Надзорное ведомство решило действовать жестче и обратилось в суд. В итоге администрацию Новолялинского района обязали до конца года организовать регулярное транспортное сообщение.