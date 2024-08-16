Возрастное ограничение 18+
Месяц «Оралны» будут ходить в «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга трижды в неделю
Фото: Владислав Постников
Из-за высокой популярности направления «Орлана» Екатеринбург – Михайловский завод, который сейчас курсирует только по выходным, в СвЖД решили добавить ещё один рейс по пятницам. Это означает, что доехать до «Оленьих ручьёв» можно будет трижды в неделю.
Как сообщили в телеграм-канале Свердловской железной дороги, с 30 августа по 27 сентября поезда по этому маршруту будут ходить три раза в неделю: в пятницу, субботу и в воскресенье. Отправление, как обычно, из Екатеринбурга в 8.12 по местному времени, а прибытие на остановочный пункт Бажуково, где находится вход в природный парк, в 10.48. Отправление в обратную сторону из Бажуково в 17.26 с прибытием в Екатеринбург в 20.10.
«Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой», – сказали железнодорожники.
В СвЖД также отметили, что с 17 августа в расписании «Орлана» появилась остановка в Ревде: отправление в сторону Михайловска в 08.54, прибытие обратно в 19.25.
Как сообщили в телеграм-канале Свердловской железной дороги, с 30 августа по 27 сентября поезда по этому маршруту будут ходить три раза в неделю: в пятницу, субботу и в воскресенье. Отправление, как обычно, из Екатеринбурга в 8.12 по местному времени, а прибытие на остановочный пункт Бажуково, где находится вход в природный парк, в 10.48. Отправление в обратную сторону из Бажуково в 17.26 с прибытием в Екатеринбург в 20.10.
«Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой», – сказали железнодорожники.
В СвЖД также отметили, что с 17 августа в расписании «Орлана» появилась остановка в Ревде: отправление в сторону Михайловска в 08.54, прибытие обратно в 19.25.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Для екатеринбургского метрополитена могут закупить новые поезда
16 августа 2024
16 августа 2024
«Чайф» озвучил объявления для екатеринбургского метро
12 августа 2024
12 августа 2024
В Екатеринбурге вновь ожидаются дожди: прогноз на неделю
11 августа 2024
11 августа 2024
В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
13 августа 2024
13 августа 2024