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Екатеринбургские приматы обзавелись новыми вольерами
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В зоопарке Екатеринбурга открыли новые вольеры для обезьян. Сделали это для потому, что некоторым приматам необходимо забираться на высоту до пяти метров, иначе они чувствуют себя плохо.
По этой причине, новые вольеры стали на 25% больше старых. Это удалось сделать за счёт подъёма «потолка».
«Внутри вольеров воссоздана естественная среда обитания обезьян. Там установлены деревянные декорации, а с потолка свисают канаты, по которым приматы могут прыгать. Полы и полки оборудованы подогревом, чтобы звери не замерзали по ночам. Также в каждом вольере появились автоматические поилки со встроенной системой очистки», – рассказали в мэрии.
Фронтальные стенки вольеров решили сделать из стекла, чтобы гостям зоопарка было хорошо видно животных. Также благодаря этому к приматам попадает достаточно света, а сами обезьяны, как заверяется, не чувствуют себя стесненными.
По этой причине, новые вольеры стали на 25% больше старых. Это удалось сделать за счёт подъёма «потолка».
«Внутри вольеров воссоздана естественная среда обитания обезьян. Там установлены деревянные декорации, а с потолка свисают канаты, по которым приматы могут прыгать. Полы и полки оборудованы подогревом, чтобы звери не замерзали по ночам. Также в каждом вольере появились автоматические поилки со встроенной системой очистки», – рассказали в мэрии.
Фронтальные стенки вольеров решили сделать из стекла, чтобы гостям зоопарка было хорошо видно животных. Также благодаря этому к приматам попадает достаточно света, а сами обезьяны, как заверяется, не чувствуют себя стесненными.
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