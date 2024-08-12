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Для екатеринбургского метрополитена могут закупить новые поезда

12.28 Пятница, 16 августа 2024
Фото: Владислав Постников
В екатеринбургском метро могут начать ходить новые поезда. Правда, если это случится, то только в 2030-х годах.

Как рассказали в телеграм-канале метрополитена, практический весь подвижной состав ремонтировался в 2018-2020 годы. Ещё два поезда ремонтируются сейчас и должны будут вернуться в метро осенью. По правилам, после капительного ремонта поезда могут эксплуатироваться не более 15 лет, а это означает, что в 2033-2035 годах их нужно будет заменить.

«После окончания эксплуатации дальнейшая судьба поездов – уничтожение на металл. Это после 30 лет службы до капитального ремонта и 15 лет после капитального ремонта», – пояснили в метро.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:57 К Дню города Екатеринбургский зоопарк подготовил свою программу
18:32 Более полусотни человек утонуло в Свердловской области в этом году
17:54 Почти четверть екатеринбуржцев не меняют место работы более десяти лет
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17:01 На всю осень закроют улицу Спутников в Екатеринбурге
16:54 Детей, живших в обрушившемся доме в Нижнем Тагиле, обещали отправить в лагеря и обеспечить необходимым к учёбе
16:20 Родители из Серова обвинили врачей в смерти своей новорождённой дочери
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