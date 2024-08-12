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Для екатеринбургского метрополитена могут закупить новые поезда
Фото: Владислав Постников
В екатеринбургском метро могут начать ходить новые поезда. Правда, если это случится, то только в 2030-х годах.
Как рассказали в телеграм-канале метрополитена, практический весь подвижной состав ремонтировался в 2018-2020 годы. Ещё два поезда ремонтируются сейчас и должны будут вернуться в метро осенью. По правилам, после капительного ремонта поезда могут эксплуатироваться не более 15 лет, а это означает, что в 2033-2035 годах их нужно будет заменить.
«После окончания эксплуатации дальнейшая судьба поездов – уничтожение на металл. Это после 30 лет службы до капитального ремонта и 15 лет после капитального ремонта», – пояснили в метро.
Как рассказали в телеграм-канале метрополитена, практический весь подвижной состав ремонтировался в 2018-2020 годы. Ещё два поезда ремонтируются сейчас и должны будут вернуться в метро осенью. По правилам, после капительного ремонта поезда могут эксплуатироваться не более 15 лет, а это означает, что в 2033-2035 годах их нужно будет заменить.
«После окончания эксплуатации дальнейшая судьба поездов – уничтожение на металл. Это после 30 лет службы до капитального ремонта и 15 лет после капитального ремонта», – пояснили в метро.
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