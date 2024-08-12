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Первоуральской теплоснабжающей компании приходится платить горожанам за каждый день без горячей воды
Фото: Юлия Кольтенберг
Теплоснабжающей компании из Первоуральска приходится платить горожанам по 100 рублей за каждый день, когда температура горячей воды оказывается ниже 60 градусов.
Как рассказали в телеграм-канале Ural Mash, люди устали мыться в тазиках и писать жалобы, так как результата нет. В итоге несколько горожан пошли в суд и выиграли: компанию обязали выплатить недовольным по 15к моральной компенсации, а потом доплачивать по сотне за каждый день без горячей воды. О таком выходе из ситуации со временем стало узнавать больше первоуральцев, и люди стали массово писать иски.
«Тысячи человек ещё ждут решения, около ста добились желаемого – в месяц получают 3000 рублей. Хватает на оплату коммуналки. Кто-то на эти деньги доделывает ремонт», – пишет ресурс.
Однако легче от этого горожанам всё равно не становится. Иногда вода не только не горячая, но и грязная. В «Т Плюс» говорят, как пишет телеграм-канал, надо менять все сети, а на это уйдет семь лет.
Напомним, мы писали об этом ещё в прошлом году. Тогда выяснилось, что горячая вода подаётся в многоквартирные дома с температурой 33–40 градусов Цельсия, тогда как по нормативам должна быть 60–75 градусов.
Из-за этого жители стали подавать иски к ПАО «Т Плюс», в которых они просят довести температуру воды до нормативной. В итоге суд постановил поставлять воду в дома с должной температурой, а в случае неисполнения обязал компанию выплачивать неустойку из расчёта 100 рублей в день, пока температура горячей воды не достигнет нормы.
Тогда в ходе заседания представительница ПАО «Т Плюс», к слову, возражала против удовлетворения иска, заявляя, что «требование неисполнимо» – она ссылалась на то, что по концессионному соглашению между «Т Плюс» и администрацией Первоуральска, уже ведётся ремонт тепловых сетей стоимостью 47 миллионов рублей, но завершён он будет только к ноябрю 2025 года.
Как рассказали в телеграм-канале Ural Mash, люди устали мыться в тазиках и писать жалобы, так как результата нет. В итоге несколько горожан пошли в суд и выиграли: компанию обязали выплатить недовольным по 15к моральной компенсации, а потом доплачивать по сотне за каждый день без горячей воды. О таком выходе из ситуации со временем стало узнавать больше первоуральцев, и люди стали массово писать иски.
«Тысячи человек ещё ждут решения, около ста добились желаемого – в месяц получают 3000 рублей. Хватает на оплату коммуналки. Кто-то на эти деньги доделывает ремонт», – пишет ресурс.
Однако легче от этого горожанам всё равно не становится. Иногда вода не только не горячая, но и грязная. В «Т Плюс» говорят, как пишет телеграм-канал, надо менять все сети, а на это уйдет семь лет.
Напомним, мы писали об этом ещё в прошлом году. Тогда выяснилось, что горячая вода подаётся в многоквартирные дома с температурой 33–40 градусов Цельсия, тогда как по нормативам должна быть 60–75 градусов.
Из-за этого жители стали подавать иски к ПАО «Т Плюс», в которых они просят довести температуру воды до нормативной. В итоге суд постановил поставлять воду в дома с должной температурой, а в случае неисполнения обязал компанию выплачивать неустойку из расчёта 100 рублей в день, пока температура горячей воды не достигнет нормы.
Тогда в ходе заседания представительница ПАО «Т Плюс», к слову, возражала против удовлетворения иска, заявляя, что «требование неисполнимо» – она ссылалась на то, что по концессионному соглашению между «Т Плюс» и администрацией Первоуральска, уже ведётся ремонт тепловых сетей стоимостью 47 миллионов рублей, но завершён он будет только к ноябрю 2025 года.
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