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С областного фонда капремонта взыскали ущерб за потоп в квартире екатеринбурженки

10.37 Пятница, 16 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Со свердловского фонда капитального ремонта взыскали сумму ущерба за испорченное имущество в квартире 65-летней женщины после потопа в доме на улице Минометчиков в Екатеринбурге в сентябре 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выяснилось, что в 2017 году в этом доме ремонтировали трубы. И 2021 году, когда гарантийный срок ещё не вышел, на чердаке из-за неисправности крана произошла авария, в результате которой затопило три квартиры. Среди них была квартира пожилой женщины, у которой были испорчены отделка, мебель и другие вещи.

Вина фонда капремонта в недобросовестных работах была подтверждена подтвержден актом обследования квартиры и актом о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (дефектах). Однако пенсионерке ущерб не выплачивали. Тогда прокуратура Железнодорожного района направила в Верх-Исетский районный суд иск о взыскании с регионального фонда капитального ремонта сумму ущерба – 256 тысяч рублей.

Суд встал на сторону женщины и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:54 Почти четверть екатеринбуржцев не меняют место работы более десяти лет
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16:20 Родители из Серова обвинили врачей в смерти своей новорождённой дочери
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