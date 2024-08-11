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Более 40 тысяч гражданских дел рассмотрели в первом полугодии свердловские суды
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Итоги первого полугодия 2024 года подвёл Свердловский областной суд. Согласно сводным данным, за первые шесть месяцев года в судах области было рассмотрено 40 133 гражданских дела.
Статистика показывает, что гораздо больше дел рассматривалось в Свердловской области мировыми судьями. Их за первое полугодие 2024 года было более 491 тысячи. Из них только одно дело было урегулировано путём судебного примирения (в судах этот показатель заметно выше — 18 судебных примирений).
Пресс-служба Свердловского областного суда отмечает, что в половине рассмотренных дел вопрос заключался в долгах по кредитам и в их взыскании. При этом, число таких исков снизилось на 16 процентов по сравнению с количеством подобных дел в прошлом году. Отмечается также, что почти на 20 процентов выросло в этом году число исков о возмещении ущерба, причинённого в ДТП.
К слову, в «топ» гражданских дел, помимо кредитных взысканий, попали жилищные споры, споры о защите прав победителей и споры, связанные с землепользованием. Другие данные о гражданских делах в судах Свердловской области можно посмотреть на официальном сайте облсуда.
Статистика показывает, что гораздо больше дел рассматривалось в Свердловской области мировыми судьями. Их за первое полугодие 2024 года было более 491 тысячи. Из них только одно дело было урегулировано путём судебного примирения (в судах этот показатель заметно выше — 18 судебных примирений).
Пресс-служба Свердловского областного суда отмечает, что в половине рассмотренных дел вопрос заключался в долгах по кредитам и в их взыскании. При этом, число таких исков снизилось на 16 процентов по сравнению с количеством подобных дел в прошлом году. Отмечается также, что почти на 20 процентов выросло в этом году число исков о возмещении ущерба, причинённого в ДТП.
К слову, в «топ» гражданских дел, помимо кредитных взысканий, попали жилищные споры, споры о защите прав победителей и споры, связанные с землепользованием. Другие данные о гражданских делах в судах Свердловской области можно посмотреть на официальном сайте облсуда.
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