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К Дню города Екатеринбургский зоопарк подготовил свою программу
Фото: зоопарк.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в День города намечается масса развлекательных мероприятий, о некоторых из которых Вечерние Ведомости уже писали. Не отстаёт от других и Екатеринбургский зоопарк. На 17 августа здесь приготовили обширную программу для посетителей.
Празднование Дня города в Екатеринбургском зоопарке начнётся в 10.00 с викторины «Усатые и полосатые». Она пройдёт в павильоне «Южный» и, разумеется, будет состоять из вопросов на тему живой природы.
Здесь же, на втором этаже павильона «Южный» через час состоится показательное кормление экзотических насекомых. Посетители воочию убедятся, что данные обитатели зоопарка не только выглядят необычно, но и питаются весьма любопытно.
Далее в программе Дня города от Екатеринбургского зоопарка запланированы концерт, экскурсия и показательные — на публику — обеды для карликового бегемота и орангутана. А наиболее зрелищным обещает стать кормление белой медведицы. В этот день зрители смогут увидеть, как Хатанга рыбачит — к ней в бассейн запустят живую рыбу.
Но на самом деле, первый пункт празднования дня города в Екатеринбургском зоопарке намечен уже на завтра, 16 августа. Им станет торжественное открытие обновлённых летних вольеров для обезьян. После реконструкции они стали гораздо просторнее и более похожими на привычные для обитателей джунгли. Вольеры теперь снабжены полами с подогревом и автоматическими системами очистки. Презентуют новое жилье для обезьян в 10.00. На открытие обезьяньих вольеров обещались прийти «обитатели» мэрии.
Празднование Дня города в Екатеринбургском зоопарке начнётся в 10.00 с викторины «Усатые и полосатые». Она пройдёт в павильоне «Южный» и, разумеется, будет состоять из вопросов на тему живой природы.
Здесь же, на втором этаже павильона «Южный» через час состоится показательное кормление экзотических насекомых. Посетители воочию убедятся, что данные обитатели зоопарка не только выглядят необычно, но и питаются весьма любопытно.
Далее в программе Дня города от Екатеринбургского зоопарка запланированы концерт, экскурсия и показательные — на публику — обеды для карликового бегемота и орангутана. А наиболее зрелищным обещает стать кормление белой медведицы. В этот день зрители смогут увидеть, как Хатанга рыбачит — к ней в бассейн запустят живую рыбу.
Но на самом деле, первый пункт празднования дня города в Екатеринбургском зоопарке намечен уже на завтра, 16 августа. Им станет торжественное открытие обновлённых летних вольеров для обезьян. После реконструкции они стали гораздо просторнее и более похожими на привычные для обитателей джунгли. Вольеры теперь снабжены полами с подогревом и автоматическими системами очистки. Презентуют новое жилье для обезьян в 10.00. На открытие обезьяньих вольеров обещались прийти «обитатели» мэрии.
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