Более полусотни человек утонуло в Свердловской области в этом году

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области опубликовало мрачную статистику. Оказывается, за прошедшие восемь месяцев 2024 года на водных объектах погибло уже более полусотни человек.Точная цифра погибших на акваториях Свердловской области в этом году — 51 человек. Из них семеро несовершеннолетних. И хоть купальный сезон официально уже позади (в России, напомним, он заканчивается после 2 августа), скорее всего в оставшиеся до конца года месяцы цифра эта ещё возрастет.МЧС Свердловской области сообщило также, что за истекший период было составлено 255 административных протоколов по факту нарушений гражданами правил безопасности на водных объектах. Сумма общих штрафов по этим случаям составила более 600 тысяч рублей. Кроме того, на территории Свердловской области за минувшие месяцы 2024 года было задержано 5 маломерных суден. Они эксплуатировались владельцами с нарушением правил, поэтому были направлены на специализированную «лодочную станцию».