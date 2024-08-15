Детей, живших в обрушившемся доме в Нижнем Тагиле, обещали отправить в лагеря и обеспечить необходимым к учёбе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Детей, которые жили в обрушившемся дома в Нижнем Тагиле, свердловские власти пообещали отправить отдыхать на две недели в загородные лагеря, а также обеспечить всем необходимым к школе.Как сообщили в департаменте информационной политики области, 12 ребят будут отдыхать в шести загородных лагерях региона.«Кроме того, все дети из первого и второго подъездов дома по улице Сибирской, 81 получат канцелярские товары, рюкзаки и необходимые принадлежности к началу учебного года. Параллельно ведётся работа по приобретению для ребят школьной и спортивной формы», – рассказали в ДИПе.Также нижнетагильские власти обещают посодействовать в устройстве детей в образовательные учреждения города всем родителям, если из-за переезда они захотят поменять школу. Однако, как заверяется, пока таких заявок не было.