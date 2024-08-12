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Родители из Серова обвинили врачей в смерти своей новорождённой дочери
Фото: Юлия Медведева
В Серове умерла новорождённая малышка. Девочка родилась здоровой, но спустя месяц у неё диагностировали гнойный конъюнктивит. Ей значили лечение, но малышке становилось хуже.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, девочка попала в больницу, где выяснилось, что у неё отказывают лёгкие. Малышку нужно было срочно подключить к ИВЛ, но сделать это смогли лишь через четыре часа из-за того, что, как утверждается, не могли найти свободный аппарат. Сообщается, что местные медики запросили реанимобиль у Центра медицины катастроф приехали из Краснотурьинска, чтобы увезти девочку в Екатеринбург, но специалисты приехали лишь спустя десять часов, когда малютка была уже не транспортабельна. В итоге девочка скончалась в реанимации от отёка мозга и лёгких. Мама подала в суд и взыскала миллион, но не смогла простить смерть дочери.
«Эксперты говорят: ребёнка можно было спасти, если бы аппарат ИВЛ и реанимобиль вовремя оказались рядом. В Центре медицины катастроф сказали, что машин у них достаточно. Почему в тот день врачи приехали так поздно – для них загадка», – пишет ресурс.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, девочка попала в больницу, где выяснилось, что у неё отказывают лёгкие. Малышку нужно было срочно подключить к ИВЛ, но сделать это смогли лишь через четыре часа из-за того, что, как утверждается, не могли найти свободный аппарат. Сообщается, что местные медики запросили реанимобиль у Центра медицины катастроф приехали из Краснотурьинска, чтобы увезти девочку в Екатеринбург, но специалисты приехали лишь спустя десять часов, когда малютка была уже не транспортабельна. В итоге девочка скончалась в реанимации от отёка мозга и лёгких. Мама подала в суд и взыскала миллион, но не смогла простить смерть дочери.
«Эксперты говорят: ребёнка можно было спасти, если бы аппарат ИВЛ и реанимобиль вовремя оказались рядом. В Центре медицины катастроф сказали, что машин у них достаточно. Почему в тот день врачи приехали так поздно – для них загадка», – пишет ресурс.
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