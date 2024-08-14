Екатеринбуржцев приглашают на выставку-ярмарку и лекторий в УрГАУ

«Главная цель мероприятия – познакомить с ассортиментом садовых и комнатных цветов, подобрать качественный посадочный материал от производителей, а также удобрения, биопрепараты и обменяться опытом»,



– рассказали организаторы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцев приглашают на выставку-ярмарку, которая в конце августа будет проходить в стенах Уральского государственного аграрного университета. Там будут продаваться плодово-ягодные и декоративные культуры, как для сада, так и для дома, а также мёд и многое другое.Ярмарку организуют факультет агротехнологий и землеустройства УрГАУ, Уральская школа садоводства и огородничества при поддержке Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. Свою продукцию там будут представлять коллекционеры комнатных цветов и садоводы-любители.Гости выставки смогут как полюбоваться растениями, так и приобрести себе что-нибудь как для стола, так и для сада. Здесь будет представлен широкий ассортимент посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур, включая садовую землянику, жимолость, смородину, вишню, малину, гортензии, флоксы, хосты, пеларгонии, колеусы. Также на ярмарке можно будет найти мёд, свежие овощи, товары для здоровья и цветочные композиции, посвящённые началу учебного года.Ярмарка будет работать с 29 по 31 августа каждый день с 11.00 до 18.00 часов на открытой площадке перед зданием университета на Тургенева, 23.Выставка будет открыта два дня, 30 и 31 августа, с 12.00 до 18.00 в холле актового зала УрГАУ (Тургенева, 23, 2 этаж). Также 31 августа в рамках выставки пройдёт лекторий «Цветы в саду и дома».Вход свободный, но нужно с собой взять документ, удостоверяющий личность.Принять участие также зовут питомники, фермерские хозяйства, торговые организации, садоводы, цветоводы и другие заинтересованные лица. По вопросам участия можно позвонить по номеру «8-912-661-77-10» или связаться по почте (udartzeva.nata@yandex.ru).