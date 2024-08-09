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В Екатеринбурге появились билборды, предупреждающие об опасности «травмы ныряльщика»
Фото предоставлено фондом
По всему Екатеринбургу стали появляться билборды, которые предупреждают о риске получить «травму ныряльщика», если прыгать в воду вниз головой. Их разместил благотворительный фонд «Правмир» в рамках информационно-просветительской компании по предотвращению случаев перелома позвоночника при нырянии в воду.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители фонда, ссылаясь на данные ВОЗ, перелом позвоночника вследствие резкого удара о дно во время ныряния ежегодно получают около полумиллиона человек во всём мире. При таком переломе происходит повреждение спинного мозга из-за его сдавления осколками костей или в результате их смещения, что приводит к параличу конечностей и потери чувствительности, включая остановку дыхания. В 60-70% случаев получившие «травму ныряльщика» умирают, а те, кому удаётся выжить, остаются инвалидами на всю жизнь.
По словам врача-нейрохирурга и руководителя службы хирургии позвоночника и лечения боли Ильинской больницы Сергея Млявых, в редких случаях сохраняется высокая вероятность обратимости травмы, если успеть оказать помощь в первые шесть часов. Однако гораздо чаще глубина повреждения спинного мозга настолько тяжелая, что даже если успеть провести операцию в первые часы после получения перелома, то критических последствий как для жизни, так и для последующей реабилитации пострадавшего всё равно не получится избежать.
Однако есть куда более действенный способ избежать трагичных последствий. Всё очень просто – достаточно не нырять вниз головой.
«В наш фонд в 2021–2023 годах. с просьбой о помощи в реабилитации после травмы ныряльщика обратилось 278 человек, причём абсолютное большинство их пострадало от отсутствия знаний о безопасном поведении на воде. Поэтому основная цель нашей информационной кампании – снизить число этих ужасных травм за счёт повышения осведомленности людей о травме ныряльщика, её природе, причинах и последствиях», – объяснила генеральный директор благотворительного фонда Татьяна Апатова.
На сегодняшний день билборд фонда можно увидеть на рекламных щитах в 32 города в России, в числе которых столица Урала.
Также ещё больше информации о травме ныряльщика можно найти на странице компании, где можно узнать больше о реальных случаях с историями пострадавших, которые сейчас проходят реабилитацию, а также прочитать интервью с врачами и сыграть в пиксельную игру с наглядным примером получения травмы.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители фонда, ссылаясь на данные ВОЗ, перелом позвоночника вследствие резкого удара о дно во время ныряния ежегодно получают около полумиллиона человек во всём мире. При таком переломе происходит повреждение спинного мозга из-за его сдавления осколками костей или в результате их смещения, что приводит к параличу конечностей и потери чувствительности, включая остановку дыхания. В 60-70% случаев получившие «травму ныряльщика» умирают, а те, кому удаётся выжить, остаются инвалидами на всю жизнь.
По словам врача-нейрохирурга и руководителя службы хирургии позвоночника и лечения боли Ильинской больницы Сергея Млявых, в редких случаях сохраняется высокая вероятность обратимости травмы, если успеть оказать помощь в первые шесть часов. Однако гораздо чаще глубина повреждения спинного мозга настолько тяжелая, что даже если успеть провести операцию в первые часы после получения перелома, то критических последствий как для жизни, так и для последующей реабилитации пострадавшего всё равно не получится избежать.
Однако есть куда более действенный способ избежать трагичных последствий. Всё очень просто – достаточно не нырять вниз головой.
«В наш фонд в 2021–2023 годах. с просьбой о помощи в реабилитации после травмы ныряльщика обратилось 278 человек, причём абсолютное большинство их пострадало от отсутствия знаний о безопасном поведении на воде. Поэтому основная цель нашей информационной кампании – снизить число этих ужасных травм за счёт повышения осведомленности людей о травме ныряльщика, её природе, причинах и последствиях», – объяснила генеральный директор благотворительного фонда Татьяна Апатова.
На сегодняшний день билборд фонда можно увидеть на рекламных щитах в 32 города в России, в числе которых столица Урала.
Также ещё больше информации о травме ныряльщика можно найти на странице компании, где можно узнать больше о реальных случаях с историями пострадавших, которые сейчас проходят реабилитацию, а также прочитать интервью с врачами и сыграть в пиксельную игру с наглядным примером получения травмы.
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