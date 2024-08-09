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В Екатеринбурге со Столыпина сдёрнут покров уже на этой неделе
Фото: Пресс-служба УрГЭУ / www.usue.ru
На пятницу, 16 августа, запланировано официальное открытие памятника Петру Столыпину в Екатеринбурге. Открыть его хотели полтора месяца назад и даже успели установить, но затем дату официальной презентации уличной скульптуры горожанам перенесли.
Памятник известному чиновнику царской ещё России, премьер-министру Петру Столыпину установили перед входом в Уральский государственный экономический университет. Автор изваяния — скульптор Михаил Баскаков, а идея установить такую скульптуру в Екатеринбурге принадлежит Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской области, который к Столыпину вообще «неровно дышит» и, к примеру, организует конкурс имени Столыпина «Женщины-лидеры Свердловской области» (в прошлом месяце он проводился уже в четвёртый раз). Логическое обоснование появления памятнику Столыпину в Екатеринбурге имеется — влиятельное лицо в умирающей царской России побывал с кратким визитом в главном городе Среднего Урала в 1911 году.
Открытие памятника Петру Столыпину в Екатеринбурге приурочат к Дня города (хоть тот и проводится будет 18 августа). «Срыв покрова» с памятника пройдёт в торжественной обстановке в присутствии екатеринбургских чиновников и ректора университета. Начало мероприятия в 11.30.
Памятник известному чиновнику царской ещё России, премьер-министру Петру Столыпину установили перед входом в Уральский государственный экономический университет. Автор изваяния — скульптор Михаил Баскаков, а идея установить такую скульптуру в Екатеринбурге принадлежит Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской области, который к Столыпину вообще «неровно дышит» и, к примеру, организует конкурс имени Столыпина «Женщины-лидеры Свердловской области» (в прошлом месяце он проводился уже в четвёртый раз). Логическое обоснование появления памятнику Столыпину в Екатеринбурге имеется — влиятельное лицо в умирающей царской России побывал с кратким визитом в главном городе Среднего Урала в 1911 году.
Открытие памятника Петру Столыпину в Екатеринбурге приурочат к Дня города (хоть тот и проводится будет 18 августа). «Срыв покрова» с памятника пройдёт в торжественной обстановке в присутствии екатеринбургских чиновников и ректора университета. Начало мероприятия в 11.30.
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