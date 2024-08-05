«Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургский приют для бездомных и больных животных поделился печальной историей чёрного красавца Тайсона. Псу дважды не повезло оказаться у бессовестных людей. Впрочем, и дважды же посчастливилось попасть после этого в «Кляксу».Тайсону примерно три года. Щенком он вместе с другими малышами оказался на улице — хозяева их родителей не стали пристраивать как-то щенков, да и сами не захотели их на себе «тянуть», а попросту выбросили. В итоге новый кров для собачат искали посторонние люди. Но всего через три года Тайсон вновь оказался бродяжкой. «Приютившие» его маленьким люди, судя по всему, не захотели лечить появившуюся на лапе собаки опухоль, и отправили его выживать самостоятельно.Лечение, уход, кормление больной собаки вновь взяла на себя «Клякса». Тайсона прооперировали — опухоли на лапе больше нет, а гистология и рентген позволяют надеяться, что обойдётся без метастаз.В ветклинике Тайсоном занимались в долг. Помочь «Кляксе» оплатить его можно по ниже указанным реквизитам: