Ещё 18 иностранцев-нарушителей обнаружили во время миграционного рейда в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 августа, на территории логопарка Кольцовский в Екатеринбурге проходил миграционный рейд, во время которого силовики проверили 186 иностранцев. Из них лишь 18 нарушали миграционное законодательство.Как рассказали в Вечерним ведомостям в городском УМВД, после проверки 30 работников складского комплекса были доставлены в отдел полиции.Так, шесть человек не имели документов, которые бы подтверждали их право на нахождение в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), ещё шестеро нарушили правила пребывания в стране (ст. 18.9 КоАП РФ), и ещё шестеро уклонялись от прохождения обязательной государственной идентификации личности (дактилоскопии) (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ). Теперь будет подниматься вопрос об их выдворении.Остальные нарушения касались ПДД. В результате проверки выяснилось, что девять человек не имели водительских документов (ст. 12.3 КоАП РФ), один не пользовался ремнём безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), ещё четверо ездили с различными нарушении по статье 12.5 КоАП РФ.