Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Российское общество «Знание» определило 100 лучших юных блогеров страны. И в их числе оказались двое подростков из Свердловской области. Теперь их ждёт тематическая смена «Знание.Авторы» во Владивостоке, где они встретятся со своими единомышленниками.Костя екатеринбургской школы №175 и Полина из сухоложской школы № 17 прошли конкурсный отбор, в рамках которого ребятам нужно было снять видео, где они делятся своими знаниями в любой сфере. Также ребята готовили интервью, лонгриды, подкасты и фоторепортажи о людях, которыми они гордятся Как рассказала заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих, все ребята очень ответственно и с большим энтузиазмом подошли к выполнению творческих заданий, поэтому выбрать лучших было очень непросто.Теперь ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 35 регионов России ждёт смена во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Она будет проходить с 20 октября по 9 ноября.Во время смены юных блогеров обещают научить создавать достоверный просветительский контент и продвигать его. Кроме этого, молодые авторы будут вместе учиться бороться со стеснением и страхами перед критикой и неудачами – им объяснят, что ошибаться на пути к успеху нормально. Также их ждут занятия, на которых расскажут, как развивать эмоциональный интеллект и зачем создавать контент-план.