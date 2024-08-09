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На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции решили никому не сказать и посмотреть, как водители автобусов соблюдают ПДД. Для этого они притворились обычными пассажирами и стали наблюдать.
В итоге только за пару часов сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 нарушения. Из них:
– 10 водителей не пристегивались ремнями безопасности;
– 3 водителя не пользовались поворотниками;
– 2 водителя не предоставляли преимущество в движении, когда должны были это сделать;
– 2 водителя ездили без регистрационных документов;
– 1 водителя катался с нечитаемым номером автобуса;
– 1 водитель допустил нарушение правил перевозки пассажиров;
– 1 водитель работал без страхового полиса;
– 1 водитель опустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
– 1 водитель нарушил правила маневрирования.
Также при проверке у двух автобусов обнаружили технические неисправности, в связи с чем обе машины эвакуировали на спецстоянку, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе городской ГИБДД.
В итоге только за пару часов сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 нарушения. Из них:
– 10 водителей не пристегивались ремнями безопасности;
– 3 водителя не пользовались поворотниками;
– 2 водителя не предоставляли преимущество в движении, когда должны были это сделать;
– 2 водителя ездили без регистрационных документов;
– 1 водителя катался с нечитаемым номером автобуса;
– 1 водитель допустил нарушение правил перевозки пассажиров;
– 1 водитель работал без страхового полиса;
– 1 водитель опустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;
– 1 водитель нарушил правила маневрирования.
Также при проверке у двух автобусов обнаружили технические неисправности, в связи с чем обе машины эвакуировали на спецстоянку, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе городской ГИБДД.
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