На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции решили никому не сказать и посмотреть, как водители автобусов соблюдают ПДД. Для этого они притворились обычными пассажирами и стали наблюдать.В итоге только за пару часов сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 нарушения. Из них:– 10 водителей не пристегивались ремнями безопасности;– 3 водителя не пользовались поворотниками;– 2 водителя не предоставляли преимущество в движении, когда должны были это сделать;– 2 водителя ездили без регистрационных документов;– 1 водителя катался с нечитаемым номером автобуса;– 1 водитель допустил нарушение правил перевозки пассажиров;– 1 водитель работал без страхового полиса;– 1 водитель опустил нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;– 1 водитель нарушил правила маневрирования.Также при проверке у двух автобусов обнаружили технические неисправности, в связи с чем обе машины эвакуировали на спецстоянку, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-группе городской ГИБДД.