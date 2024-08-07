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Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
Сегодня утром на Уралмаше несколько домов у «Омеги» в квартале Индустрии – Восстания – Стахановская – Избирателей остались без света по вине рабочих.
Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, рабочие, проводившие ремонт в том за «Омегой», повредили кабель высокого напряжения. В этот момент жильцы ближайших домов могли слышать звук, похожий на «взрыв», или хлопок, после которого стало подниматься облако пыли. Из-за этого несколько домов остались без света, однако электрики быстро всё восстановили. Позже в «Россетях» сообщили, что произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети.
Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, рабочие, проводившие ремонт в том за «Омегой», повредили кабель высокого напряжения. В этот момент жильцы ближайших домов могли слышать звук, похожий на «взрыв», или хлопок, после которого стало подниматься облако пыли. Из-за этого несколько домов остались без света, однако электрики быстро всё восстановили. Позже в «Россетях» сообщили, что произошло локальное технологическое нарушение в распределительной сети.
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