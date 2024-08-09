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Екатеринбуржцам предлагают присоединиться к коллективному рисованию портрета города
Иллюстрация предоставлена организаторами
Жителям Екатеринбурга предлагают в День города, 17 августа, присоединиться к коллективному рисованию портрета уральской столицы, которое будет проходить сразу в нескольких местах празднования.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы мероприятия, в городском пленере планируют принять участие более сотни художников, среди которых ученики, преподаватели и выпускники художественных школ и школ искусств. В течение дня одновременно, но в разных точках города они будут создавать натурные зарисовки города. Кто-то будет рисовать в Историческом сквере, кто-то в Парке Маяковского, а кто-то на Октябрьской площади. Ещё одной площадкой пленера должна стать VI Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на набережной городского пруда, где специально к празднику возведут семь живописных садов – после фестиваля их передадут городу в качестве подарка.
Участвовать могут не только профессиональные художники. Присоединиться к совместному рисованию приглашают всех желающих. Если работа получится хорошей, её также могут отобрать для демонстрации на выставки.
Для этого нужно будет сделать скан-копию или фотографию зарисовки на одной из площадок города и отправить на почту ekbculture@mail.ru с темой письма «Портрет Екатеринбурга». В сопроводительном письме обязательно нужно указать имя автора, возраст (для детей), размер работы и использованные материалы. Также по желанию можно поделиться историей на тему создания рисунка или рассказать об источнике своего вдохновения.
Результаты отбора работ и первая площадка выставки станут известны 2 сентября.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы мероприятия, в городском пленере планируют принять участие более сотни художников, среди которых ученики, преподаватели и выпускники художественных школ и школ искусств. В течение дня одновременно, но в разных точках города они будут создавать натурные зарисовки города. Кто-то будет рисовать в Историческом сквере, кто-то в Парке Маяковского, а кто-то на Октябрьской площади. Ещё одной площадкой пленера должна стать VI Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на набережной городского пруда, где специально к празднику возведут семь живописных садов – после фестиваля их передадут городу в качестве подарка.
«Главной целью юных и взрослых художников будет попытка запечатлеть День города во всем его многообразии, поэтому среди итоговых работ ожидаются быстрые скетчи с мест событий, портреты гостей и участников праздника, городские пейзажи и даже зарисовки природы. Самые впечатляющие работы затем составят выставку "Портрет Екатеринбурга", которая начиная с осени будет представляться на разных городских культурных площадках»,
– объяснили организаторы.
Участвовать могут не только профессиональные художники. Присоединиться к совместному рисованию приглашают всех желающих. Если работа получится хорошей, её также могут отобрать для демонстрации на выставки.
Для этого нужно будет сделать скан-копию или фотографию зарисовки на одной из площадок города и отправить на почту ekbculture@mail.ru с темой письма «Портрет Екатеринбурга». В сопроводительном письме обязательно нужно указать имя автора, возраст (для детей), размер работы и использованные материалы. Также по желанию можно поделиться историей на тему создания рисунка или рассказать об источнике своего вдохновения.
Результаты отбора работ и первая площадка выставки станут известны 2 сентября.
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