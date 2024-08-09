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«Екатеринбурггаз» напомнил о штрафах за недопуск газовиков
Фото: Владислав Постников
В «Екатеринбурггазе» напомнили о штрафах, которые ждут тех, кто не станет пропускать работников газовой службы для проверки оборудования.
Как рассказали Вечерним ведомостям в организации, некоторых жителей Екатеринбурга уже штрафовали на 5 тысяч рублей, отметив, что они неоднократно оповещали собственников о необходимости проведения технического обслуживания. В том числе хозяевам недвижимости отправляли СМС-сообщения и присылали почтовые уведомления. Также график проверок всегда можно было найти на сайте «Екатеринбурггаза».
И лишь в том случае, если собственники никак не шли на контакт, их начинали привлекать к административной ответственности. Сообщается, что прямо сейчас в производстве находится несколько десятков таких дел.
Напомним, что в апреле 2024 года вступил в силу новый федеральный закон, ужесточивший наказание за недопуск газовиков. Если до этого штрафовали на 1-2 тысячи рублей, то теперь придется платить от 5 до 10 тысяч рублей. Такое же наказание грозит тем, кто самостоятельно меняет газовое оборудование.
Как рассказали Вечерним ведомостям в организации, некоторых жителей Екатеринбурга уже штрафовали на 5 тысяч рублей, отметив, что они неоднократно оповещали собственников о необходимости проведения технического обслуживания. В том числе хозяевам недвижимости отправляли СМС-сообщения и присылали почтовые уведомления. Также график проверок всегда можно было найти на сайте «Екатеринбурггаза».
И лишь в том случае, если собственники никак не шли на контакт, их начинали привлекать к административной ответственности. Сообщается, что прямо сейчас в производстве находится несколько десятков таких дел.
Напомним, что в апреле 2024 года вступил в силу новый федеральный закон, ужесточивший наказание за недопуск газовиков. Если до этого штрафовали на 1-2 тысячи рублей, то теперь придется платить от 5 до 10 тысяч рублей. Такое же наказание грозит тем, кто самостоятельно меняет газовое оборудование.
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