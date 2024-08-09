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В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Саввы Белых
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно перекроют небольшой участок улицы Саввы Белых от 10-го до 12-го дома. В мэрии обещают, что это только на месяц.
По планам, работы начнутся уже завтра, 15 августа, и закончатся 15 сентября. Там будут проводиться строительно-монтажные работы в рамках масштабной модернизации распределительных тепловых сетей, которая, как известно, проводится от центрального теплого пункта до жилых домов по переулкам Переходный, Алма-Атинский, Мордвинский и улицам Саввы Белых, Белинского, Луганская, Машинная, Онежская, Шатурская, Бригадиров.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Белинского – Циолковского – Машинная, а также по улицам Луганская – объездная автодорога – Белинского.
По планам, работы начнутся уже завтра, 15 августа, и закончатся 15 сентября. Там будут проводиться строительно-монтажные работы в рамках масштабной модернизации распределительных тепловых сетей, которая, как известно, проводится от центрального теплого пункта до жилых домов по переулкам Переходный, Алма-Атинский, Мордвинский и улицам Саввы Белых, Белинского, Луганская, Машинная, Онежская, Шатурская, Бригадиров.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Белинского – Циолковского – Машинная, а также по улицам Луганская – объездная автодорога – Белинского.
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