В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Саввы Белых

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге временно перекроют небольшой участок улицы Саввы Белых от 10-го до 12-го дома. В мэрии обещают, что это только на месяц.По планам, работы начнутся уже завтра, 15 августа, и закончатся 15 сентября. Там будут проводиться строительно-монтажные работы в рамках масштабной модернизации распределительных тепловых сетей, которая, как известно, проводится от центрального теплого пункта до жилых домов по переулкам Переходный, Алма-Атинский, Мордвинский и улицам Саввы Белых, Белинского, Луганская, Машинная, Онежская, Шатурская, Бригадиров.Объезжать перекрытие предлагают по улицам Белинского – Циолковского – Машинная, а также по улицам Луганская – объездная автодорога – Белинского.