На сельхозземлях в Камышловском районе обнаружили незаконную свалку

Фото: свердловский Россельхознадзор

Фото: свердловский Россельхознадзор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне инспектором свердловского отделения Россельхознадзора в Камышловском районе на землях сельскохозяйственного назначения обнаружилась незаконная свалка.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, инспектор земельного госнадзора во время проверки двух земельных участков площадью 6,7 гектара, арендуемых у местной администрации неким Максимом Щипачевым, выяснилось, что они были полностью завалены мусором.«По результатам выездного мероприятия, установлено, что зарастают сорной и кустарниковой растительностью. Кроме того, на обоих участках выявлены места несанкционированного размещения отходов: досок, деревянных оконных рам, автомобильных покрышек, срубленных веток, строительного мусора, полипропиленовой упаковки, грунтовой срезки», – рассказали в управлении.В ближайшее дни арендатору и администрации должны будут выдать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.Вот так выглядели участки раньше: