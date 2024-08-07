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На сельхозземлях в Камышловском районе обнаружили незаконную свалку
Фото: свердловский Россельхознадзор
Накануне инспектором свердловского отделения Россельхознадзора в Камышловском районе на землях сельскохозяйственного назначения обнаружилась незаконная свалка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, инспектор земельного госнадзора во время проверки двух земельных участков площадью 6,7 гектара, арендуемых у местной администрации неким Максимом Щипачевым, выяснилось, что они были полностью завалены мусором.
«По результатам выездного мероприятия, установлено, что зарастают сорной и кустарниковой растительностью. Кроме того, на обоих участках выявлены места несанкционированного размещения отходов: досок, деревянных оконных рам, автомобильных покрышек, срубленных веток, строительного мусора, полипропиленовой упаковки, грунтовой срезки», – рассказали в управлении.
В ближайшее дни арендатору и администрации должны будут выдать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.
Вот так выглядели участки раньше:
Фото: свердловский Россельхознадзор
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, инспектор земельного госнадзора во время проверки двух земельных участков площадью 6,7 гектара, арендуемых у местной администрации неким Максимом Щипачевым, выяснилось, что они были полностью завалены мусором.
«По результатам выездного мероприятия, установлено, что зарастают сорной и кустарниковой растительностью. Кроме того, на обоих участках выявлены места несанкционированного размещения отходов: досок, деревянных оконных рам, автомобильных покрышек, срубленных веток, строительного мусора, полипропиленовой упаковки, грунтовой срезки», – рассказали в управлении.
В ближайшее дни арендатору и администрации должны будут выдать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.
Вот так выглядели участки раньше:
Фото: свердловский Россельхознадзор
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