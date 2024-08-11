В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ельцин Центр выступил с предупреждением о том, что в субботу, 17 августа, вход в популярное в Екатеринбурге здание будет ограничен. Правда, ненадолго, даже не на весь день.В ближайшую субботу все входы для посетителей закроются после 16.00. Открытым останется только один — через кафе «Engels 1991». Через эту дверь желающие смогут пройти в музей Бориса Ельцина или в Арт-галерея. Уже на следующий день работа Ельцин Центра и доступы в него вернуться в прежний режим. Но 20 августа доступ повторно ограничат и чуть раньше — с трёх часов дня.Временное неудобство для посетителей Ельцин Центра связано с закрытым мероприятием «UF LAB». «UF LAB» — это международная неделя моды, которая стартует на следующей неделе и продлится до 23 августа. Ожидается, что для участия в этом мероприятии съедутся влиятельные представители «модной» сферы. Ельцин Центр значится одной из площадок недели моды.