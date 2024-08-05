Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На акватории Нижнетагильского пруда сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявлены факты нарушения правил перевозки пассажиров водным транспортом. Нарушителей привлекли к административной ответственности.Среди обнаруженных в Нижнем Тагиле нарушений — перевозка пассажира на маломерном судне без спасательного жилета. И если это нарушение правил было устранено немедленно (куда было проще спасжилет на пассажира напялить-таки?), то другие исправляются не так просто. А сотрудники транспортной прокуратуры выявили также отсутствие удостоверения на право управления маломерным судном и судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке.Проверки проводились Уральской транспортной прокуратурой и на других водоёмах Свердловской области. Так, на озере Шарташ у прокурорских работников появились претензии к содержанию двух баз-стоянок для маломерных судов. В частности, там не нашлось противопожарного инвентаря (видимо, хозяин базы решил, что близость с озером сама по себе является гарантией от пожаров). Отсутствовала на лодочных базах и информация о максимально допустимой нагрузке, что тоже является нарушением. По результатам проверки подготовлены акты прокурорского реагирования.