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В Екатеринбурге на детской площадке на Пехотинцев неизвестный бросил в детей нож
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в детей, игравших на детской площадке по дворе дома на Пехотинцев, 4К прилетел нож. Сообщается, что ребят чудом не задело.
Местные жители рассказывают, что нападки на их детей происходят уже давно, но выяснить, кто бросается в детей ножами, не получается. Из-за этого они уже боятся отпускать своё чадо на прогулку.
«Охрана говорит, что по их камерам непонятно, кто кидает, а полиция не особо реагирует на это», – пишут в телеграм-канале «Безумный ЕКБ».
В полиции эту ситуацию пока не комментировали.
Местные жители рассказывают, что нападки на их детей происходят уже давно, но выяснить, кто бросается в детей ножами, не получается. Из-за этого они уже боятся отпускать своё чадо на прогулку.
«Охрана говорит, что по их камерам непонятно, кто кидает, а полиция не особо реагирует на это», – пишут в телеграм-канале «Безумный ЕКБ».
В полиции эту ситуацию пока не комментировали.
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