Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В свердловском управлении МЧС продлевают предупреждение о непогоде до 14 августа. Завтра в области ожидаются очень сильные дожди и ливни.Спасатели советуют отказываться от поездок на автомобиле. Если же отменить дальнюю поездку не получается, то в МЧС рекомендуют остановиться и переждать непогоду, не пытаясь преодолеть подтопленные участки. Также они предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и рекламных щитов.Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».