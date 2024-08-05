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Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
Фото: Андрей Гоголев
В свердловском управлении МЧС продлевают предупреждение о непогоде до 14 августа. Завтра в области ожидаются очень сильные дожди и ливни.
Спасатели советуют отказываться от поездок на автомобиле. Если же отменить дальнюю поездку не получается, то в МЧС рекомендуют остановиться и переждать непогоду, не пытаясь преодолеть подтопленные участки. Также они предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и рекламных щитов.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
Спасатели советуют отказываться от поездок на автомобиле. Если же отменить дальнюю поездку не получается, то в МЧС рекомендуют остановиться и переждать непогоду, не пытаясь преодолеть подтопленные участки. Также они предупреждают о возможных обрывах линий электропередач, падениях деревьев и рекламных щитов.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
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