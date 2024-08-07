Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во время профилактического рейда «Такси», который екатеринбургская ГБИДД проводила вчера, было остановлено девять нарушителей, один из которых совершил грубое нарушение.«А именно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Помимо этого, четыре нарушения выявлено представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», – рассказали в пресс-группе.Там также сообщили, что в рейде помимо сотрудников областного Минтранса, участвовали прокурор города и представители отдела по вопросам миграции.