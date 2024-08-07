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Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей

14.08 Вторник, 13 августа 2024
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Во время профилактического рейда «Такси», который екатеринбургская ГБИДД проводила вчера, было остановлено девять нарушителей, один из которых совершил грубое нарушение.

«А именно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Помимо этого, четыре нарушения выявлено представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», – рассказали в пресс-группе.

Там также сообщили, что в рейде помимо сотрудников областного Минтранса, участвовали прокурор города и представители отдела по вопросам миграции.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:30 Свердловские спасатели предупреждают об очень сильных дождях 14 августа
14:08 Во время рейда «Такси» ГИБДД Екатеринбурга поймала девять нарушителей
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12:17 Учителя музыки из свердловского села Кузино признали виновным в педофилии
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21:13 Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
20:57 Обычная нитка едва не погубила екатеринбургского котёнка
19:56 Свердловский облсуд увеличил размер выплаты за затопленный «Водоканалом» сад
19:10 Молодой воришка за один поход в ТЦ «Академический» унёс добычи на полмиллиона рублей
18:48 Пожилой водитель погиб в ДТП возле Каменска-Уральского
17:50 По требованию прокуратуры из Ирбитского лесничества уволили бессовестного сотрудника
17:17 Глава СК поставил на контроль ситуацию семьи из свердловского села Рыбниковского
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