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Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Артинского района Свердловской области в ходе проверок выявила нарушения федерального законодательства, касающегося содержания автодорог. Ответственность за эти нарушения возложена на главу местной администрации.
В ходе прокурорской проверки на территории Артинского района на автомобильных дорогах местного значения был обнаружен ряд недостатков. В частности, было зафиксировано отсутствие горизонтальной дорожной разметки на ряде улиц посёлка городского типа Арти, — сообщает прокуратура Свердловской области. Поскольку нарушения эти не позволяли обеспечить в полной мере безопасность дорожного движения, прокуратура Артинского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы поселковой администрации.
Дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог рассматривалось мировым судьёй судебного участка №1 Артинского судебного района. Вынесенное им решение: штраф главе администрации Артинского района в размере 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен, а обнаруженные прокурорскими работниками недостатки устранены. На указанных дорогах была нанесена недостающая горизонтальная дорожная разметка.
В ходе прокурорской проверки на территории Артинского района на автомобильных дорогах местного значения был обнаружен ряд недостатков. В частности, было зафиксировано отсутствие горизонтальной дорожной разметки на ряде улиц посёлка городского типа Арти, — сообщает прокуратура Свердловской области. Поскольку нарушения эти не позволяли обеспечить в полной мере безопасность дорожного движения, прокуратура Артинского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы поселковой администрации.
Дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог рассматривалось мировым судьёй судебного участка №1 Артинского судебного района. Вынесенное им решение: штраф главе администрации Артинского района в размере 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен, а обнаруженные прокурорскими работниками недостатки устранены. На указанных дорогах была нанесена недостающая горизонтальная дорожная разметка.
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