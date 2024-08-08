Главу Артинской администрации оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Артинского района Свердловской области в ходе проверок выявила нарушения федерального законодательства, касающегося содержания автодорог. Ответственность за эти нарушения возложена на главу местной администрации.В ходе прокурорской проверки на территории Артинского района на автомобильных дорогах местного значения был обнаружен ряд недостатков. В частности, было зафиксировано отсутствие горизонтальной дорожной разметки на ряде улиц посёлка городского типа Арти, — сообщает прокуратура Свердловской области. Поскольку нарушения эти не позволяли обеспечить в полной мере безопасность дорожного движения, прокуратура Артинского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы поселковой администрации.Дело по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог рассматривалось мировым судьёй судебного участка №1 Артинского судебного района. Вынесенное им решение: штраф главе администрации Артинского района в размере 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен, а обнаруженные прокурорскими работниками недостатки устранены. На указанных дорогах была нанесена недостающая горизонтальная дорожная разметка.