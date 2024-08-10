Обычная нитка едва не погубила екатеринбургского котёнка

«Хирургом Топорковым Станиславом Вячеславовичем была проведена операция «диагностическая лапаротомия». В ходе операции выявлено линейное инородное тело (нитка), собирающее на себя продолжительный участок петель тонкого отдела кишечника», ― описывают дальнейшее в «ЗооДокторе»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Операцию пришлось делать маленькому котёнку в одной из екатеринбургских ветеринарных клиник. А причиной стала самая обычная нитка.Всем известно с детства, что самая простая игрушка для кошки — это бумажка, привязанная к ниточке. Да и просто катушку с ниткой котики любят покатать. А иногда довольствуются и просто ниточкой, без бумажки и катушки, чтобы позабавиться. Вот только даже такие невинные игры могут закончиться плачевно.Об этом лишний раз напоминает случай, который произошёл в практике ветеринаров из сети «ЗооДоктор». В филиал на улице Минометчиков к ним поступил восьмимесячный котёнок. Хозяева жаловались, что которебёнок ничего не ест, зато его часто тошнит.При визуальном осмотре доктор Ирина Климова обнаружила во рту маленького пушистого пациента нитку. Она пряталась у малыша под языком и вытащить её оказалось невозможным, поскольку нитка тянулась в глубину котёночного организма. Тогда был проведён более тщательный осмотр при помощи УЗИ. Ультразвуковое исследование показало, что с желудочно-кишечной системой животного всё не совсем нормально. И котёнка передали хирургу.К счастью, для малыша всё закончилось успешно. Уже через три дня после операции он бегал, играл, а главное — кушал, как ни в чём ни бывало. Его выписали из ветеринарного стационара домой с рекомендациями по дальнейшему лечению и советом не давать ему больше играть с нитками.