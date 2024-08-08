Свердловский облсуд увеличил размер выплаты за затопленный «Водоканалом» сад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционных жалоб по делу о затоплении садового участка весной 2022 года. Решение суда первой инстанции надеялись изменить обе стороны — и потерпевшая владелица сада, и МУП «Водоканал», выступавший ответчиком.Проблема возникла в апреле 2022 года, когда на территории садового товарищества «Химмашевец» из-за прорыва воды оказались затоплены как сам садовый участок екатеринбурженки, так и расположенный на нём до с постройками. Истица через суд требовала возместить ей полную стоимость ремонта — 261 тысячу рублей, стоимость повреждённого имущества – 68 тысяч рублей, расходы по оплате услуг независимой экспертизы – 18 тысяч рублей, расходы на оплату услуг юриста – 32 500 рублей, госпошлину – 6 670 рублей и почтовые расходы. То есть, она рассчитывала на общую сумму, приближающуюся к четырём сотням рублей.Дело рассматривалось Кировским районный судом Екатеринбурга, а ответчиком выступило МУП «Водоканал», которому принадлежит водовод с лопнувшей трубой. Эксперт, приглашённый судом, оценил значительно ниже — почти на 85 тысяч рублей — затраты истицы на ремонт дома и садового участка. Таким образом, «Водоканал» по решению суда должен был выплатить женщине в общей сложности 213 тысяч. Решением этим оказались недовольны обе стороны и обратились в суд высшей инстанции.При рассмотрении апелляционных жалоб, Свердловский областной суд назначил ещё одну экспертизу. И она при расчёте стоимости восстановительного ремонта выдала третью сумму — меньшую, чем значилась в заявлении истицы, но большую, чем называл эксперт Кировского суда. В итоге с МУП «Водоканал» в пользу екатеринбургской садоводки решено «вытрясти» более 380 тысяч рублей, с учётом и стоимости ремонта, и оплаты экспертиз, и прочие расходы.