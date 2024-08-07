По требованию прокуратуры из Ирбитского лесничества уволили бессовестного сотрудника

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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После прокурорской проверки из Ирбитского лесничества уволили работника, который в 2022 году без зазрения совести совершил подлог документов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подлог позволил лесозаготовителям избежать ответственности за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ). За это лесничий получил вознаграждение от лесорубов и 240 часов обязательных работ от Ирбитского районного суда.Также после представления прокуратуры директору Ирбитского лесничества работника уволили на основании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ о непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основания для утраты доверия.