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По требованию прокуратуры из Ирбитского лесничества уволили бессовестного сотрудника
Фото: Владислав Постников
После прокурорской проверки из Ирбитского лесничества уволили работника, который в 2022 году без зазрения совести совершил подлог документов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подлог позволил лесозаготовителям избежать ответственности за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ). За это лесничий получил вознаграждение от лесорубов и 240 часов обязательных работ от Ирбитского районного суда.
Также после представления прокуратуры директору Ирбитского лесничества работника уволили на основании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ о непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основания для утраты доверия.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подлог позволил лесозаготовителям избежать ответственности за нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ). За это лесничий получил вознаграждение от лесорубов и 240 часов обязательных работ от Ирбитского районного суда.
Также после представления прокуратуры директору Ирбитского лесничества работника уволили на основании пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ о непринятии мер по урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основания для утраты доверия.
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