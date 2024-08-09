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Глава СК поставил на контроль ситуацию семьи из свердловского села Рыбниковского
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета взял под свой контроль ход проверки по поводу обращения матери 16-летнего юноши, который получил инвалидность из-за холода и плесени в предоставленном государством жилье.
По данным информационного центра СК, квартира, в которой проживает семья, предоставляется по договору социального найма уже более 15-ти лет, но там управляющими компаниями ООО «УК ДЕЗ КГО» и ООО «УК «Стройком» была некачественно проведена система отопления, что привело к появлению плесени и промерзанию стен в холодное время, а затем к развитию у сына заявительницы хронического заболевания дыхательный путей. В итоге в 2014 году, когда ребёнку было шесть лет, он получил инвалидность.
«Несмотря на вступившее в 2018 году в законную силу решение суда, до настоящего времени ремонтные работы в квартире не проведены, в предоставлении иной благоустроенной жилплощади заявительнице отказано. Семья вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно», – рассказали в СК.
По данным информационного центра СК, квартира, в которой проживает семья, предоставляется по договору социального найма уже более 15-ти лет, но там управляющими компаниями ООО «УК ДЕЗ КГО» и ООО «УК «Стройком» была некачественно проведена система отопления, что привело к появлению плесени и промерзанию стен в холодное время, а затем к развитию у сына заявительницы хронического заболевания дыхательный путей. В итоге в 2014 году, когда ребёнку было шесть лет, он получил инвалидность.
«Несмотря на вступившее в 2018 году в законную силу решение суда, до настоящего времени ремонтные работы в квартире не проведены, в предоставлении иной благоустроенной жилплощади заявительнице отказано. Семья вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно», – рассказали в СК.
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