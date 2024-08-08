В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Татищева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге затянулось строительство тепловых сетей на улице Татищева. Строители не успеют закончить все работы, поэтому решили подлить перекрытие.Речь идёт об участке улицы от Плотников до Сварщиков. Ранее ожидалось, что работы закончатся 5 августа, но ограничения продлили до 31 августа, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Объехать перекрытие можно по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков.