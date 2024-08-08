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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Татищева

16.43 Понедельник, 12 августа 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге затянулось строительство тепловых сетей на улице Татищева. Строители не успеют закончить все работы, поэтому решили подлить перекрытие.

Речь идёт об участке улицы от Плотников до Сварщиков. Ранее ожидалось, что работы закончатся 5 августа, но ограничения продлили до 31 августа, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.

Объехать перекрытие можно по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:55 Свердловская область оказалась в списке пяти ключевых туристических регионов России
13:34 После травмирования токаря артёмовская прокуратура пришла с проверкой на «Машиностроительный завод»
12:25 К 13 годам приговорили жителя Пелыма за убийство и покушение на убийство во время застолья
11:34 В Екатеринбурге возле Гринвича столкнулись два электросамокатчика: есть пострадавший
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18:19 В Ельцин Центре прошел кастинг на модное шоу: уральцы стали моделями
17:42 На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП введено реверсивное движение
17:12 Екатеринбуржцы начали активно скупать олимпийскую символику
17:02 Бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга отпустили из СИЗО
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