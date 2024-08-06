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«Чайф» озвучил объявления для екатеринбургского метро
Фото: Вечерние ведомости
В преддверии празднования Дня города «Чайф» озвучил объявления станций и прочих сообщений для пассажиров екатеринбургского метрополитена.
«В праздничную неделю перед днем города в подвижном составе будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга – Владимира Шахрина», – рассказали в телеграм-канале метро.
Голос «Чайфа» пассажиры смогут услышать с 12 по 18 августа во всех составов, кроме «космического», где названия станций по-прежнему будут объявляться голосом уральского лётчика-космонавта Сергея Прокопьева.
«В праздничную неделю перед днем города в подвижном составе будет звучать голос почетного гражданина города Екатеринбурга – Владимира Шахрина», – рассказали в телеграм-канале метро.
Голос «Чайфа» пассажиры смогут услышать с 12 по 18 августа во всех составов, кроме «космического», где названия станций по-прежнему будут объявляться голосом уральского лётчика-космонавта Сергея Прокопьева.
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