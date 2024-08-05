Свердловская область оказалась в списке пяти ключевых туристических регионов России

– На первом месте в топе-5 самых популярных регионов для туризма Москва, известная Красной площадью, ВДНХ, Третьяковской галереей, Парком Горького (где сейчас, к слову, работает фото-зона для путешественников) и Останкинской телебашней.



– На втором месте Санкт-Петербург с его Эрмитажем, Петегрофом, Исаакиевским собором, Крейсером Аврора и Спасом-на-Крови.



– На третьем месте Краснодарский край и его Красная поляна, Олимпийский парк, Сочинский национальный парк, Парк Краснодар и Долина Сукко.



– За ними, на четвёртой строчке, Казань, славящаяся Казанским Кремлём, мечетью Кул Шариф, Храмом всех религий, национальным музеем Республики Татарстан и Дворцом Земледельцев.

Фото предоставлено Авито Путешествиями

Фото предоставлены Авито Путешествиями

Фото предоставлено Авито Путешествиями

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Благодаря своим достопримечательностям Свердловская область оказалась на пятой строчке в списке туристических регионов России в летний период. Самыми притягательными местами области стали парк Оленьи Ручьи, обелиск Европа-Азия, Невьянская башня, дом Севастьянова и улица Вайнера.Такие данные приводят Вечерним ведомостям аналитики Авито Путешествий. Опередили Свердловскую область три мегаполиса и один край:Однако топ-5 популярных для летнего туризма регионов, не единственный, в который попала Свердловская область. Она также заняла шестую строчку в топе-10 регионов по числу бронирований в посуточной аренде, уступив Москве/Московской области, Санкт-Петербургу/Ленинградской области, Краснодарскому краю, Ростовской области и Татарстану. Статистика учитывала процент общего числе бронирований за май-июль 2024 года.В среднем, туристы, путешествующие в Свердловскую область, бронировали посуточные объекты на 2 ночи, в 95% случаев – квартиры, в оставшихся 5% – дома, дачи, таунхаусы и коттеджи. Также отмечается, что предложений по посуточной аренде стало на 38% больше, чем в прошлом году.Сообщается, что фото-зона в парке Горького, о которой мы писали выше, доступна для всех жителей и гостей Москвы, она открыта до 31 августа. Её можно найти справа от главного фонтана. В центре инсталляции – павильон с несколькими комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой.Там можно найти огромный прозрачный чемодан с надписью «Не забудь себя в отпуск», в который можно забраться вместе с друзьями. Он стал главным объектом-инсталляции как эмоциональный атрибут любого путешествия. Среди любителей фотографироваться также стали популярны комната в неоновом оформлении с плюшевой мебелью, большое количество зеркал и зона с перевернутым бассейном.Отдельное внимание можно уделить четвёртой комнате, выполненной в виде «дома», где можно получить доступ к чат-боту с «чек-листом» для путешественников. В нём собраны лайфхаки для общения с арендодателями, по организации путешествий с детьми, советы для заселения с животными. Также там можно получить промокоды со скидкой при бронировании жилья через Авито Путешествия и ещё один традиционный символ отпуска – памятные фото-магнитики на холодильник.