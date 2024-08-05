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В Екатеринбурге мужчина разгромил недавно отремонтированный лифт
Фото: телеграм-канал Ural Mash
В Екатеринбурге жильцу комфорт-класса «Каменные ручьи» не простили его бунт в лифте, который недавно отремонтировали. Необходимую для починки деталь ждали два года, и вот теперь, когда её установили, лифт, проработав неделю, оказался разгромлен неадекватом.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на слова соседей, мужчина, который поломал лифт, каждый раз, когда напивался, начинал всех кошмарить: то ходил с ножом и собакой по подъезду, то всё крушил. И теперь бунтарь добрался до недавно отремонтированного грузового лифта, где помочился и выломал двери.
Каждый раз данному жильцу всё сходило с рук, но поломку лифта простить ему не смогли. В управляющей компании сейчас настроены серьёзно. Там ещё не писали заявление в полицию, но намерены подавать иск в суд, чтобы крушитель на свои деньги чинил кабину, пишет ресурс.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на слова соседей, мужчина, который поломал лифт, каждый раз, когда напивался, начинал всех кошмарить: то ходил с ножом и собакой по подъезду, то всё крушил. И теперь бунтарь добрался до недавно отремонтированного грузового лифта, где помочился и выломал двери.
Каждый раз данному жильцу всё сходило с рук, но поломку лифта простить ему не смогли. В управляющей компании сейчас настроены серьёзно. Там ещё не писали заявление в полицию, но намерены подавать иск в суд, чтобы крушитель на свои деньги чинил кабину, пишет ресурс.
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