В екатеринбургском музее ИЗО покажут коллекцию аутсайдер арта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В пятницу, 16 августа, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка работ из коллекции Владимира Гаврилова «Иные» – крупнейшего собрания аутсайдер арта в России.«Аутсайдерское искусство (outsider art) – одно из наиболее загадочных и таинственных творческих явлений, притягивающее и отталкивающее природой своего возникновения, неконвенциональной эстетикой, экспрессией, свободой от существующих традиций и правил. Искусство авторов, которые со своим ИНАКОмыслием и ИНАКОбытием часто не вписываются в привычную психосоциальную и художественную "норму", все чаще находит своих почитателей и исследователей. Можно даже утверждать, что европейская мода собирать наив сменилась международной тенденцией на коллекционирование ар брют и аутсайдер арт», – пояснили Вечерним ведомостям в музее ИЗО.На предстоящей выставке покажут более 120 работ из живописи, графики, скульптуры и фото-коллажей ярчайших российских и западных авторов художественного примитива. Каждый зал будет представлять один из множества вариантов ИНОГО искусства и будет сопровождаться авторским текстом исследователя-коллекционера.Владимир Гаврилов – исследователь аутсайдер арт, психиатр-психотерапевт, ассистент кафедры психиатрии Ярославского государственного медицинского университета, руководитель психореабилитационного клуба «Изотерра». За почти 40 лет коллекционирования, изучения и популяризации аутсайдер арта он провёл более 100 выставок в России и за рубежом, и теперь покажет свою коллекцию в столице Урала.Выставка будет проходить с 16 августа по 6 октября 2024 года.