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Новая неделя в Свердловской области будет дождливой
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области с начала новой недели ожидаются дожди, которые также будут сопровождаться грозами и иногда сильным ветром.
Сегодня, 12 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16…+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 августа, в регионе облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9…+14°C, днём +14…+19°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно, сильный дождь, гроза. Ночью +12…+14°C, днём +17…+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 14 августа, в области облачно, дожди, гроза, туман. Ночью +8…+13°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь. Ночью +10…+12°C, днём +16…+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 12 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16…+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 августа, в регионе облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9…+14°C, днём +14…+19°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно, сильный дождь, гроза. Ночью +12…+14°C, днём +17…+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 14 августа, в области облачно, дожди, гроза, туман. Ночью +8…+13°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь. Ночью +10…+12°C, днём +16…+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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